El Consejo Regional de La Libertad aprobó por unanimidad 12 acuerdos regionales que autorizan la transferencia de recursos económicos a municipalidades provinciales que, a su vez, derivarán ese presupuesto a las comunas de los centros poblados de sus jurisdicciones. Esta medida representa un paso trascendental en la descentralización efectiva de los recursos y en el fortalecimiento de la gestión local en beneficio directo de la población.

En total se transferirán S/ 3´488,899.00, monto que permitirá asignar S/ 27,131.00 a cada uno de los 129 centros poblados de la región La Libertad, beneficiando de manera directa a 231,175 habitantes.

La distribución aprobada contempla la transferencia a los centros poblados situados en Virú (13), Gran Chimú (2), Julcán (14), Santiago de Chuco (6), Trujillo (14), Otuzco (22), Pacasmayo (15), Ascope (5), Pataz (12), Sánchez Carrión (19), Chepén (6) y Bolívar (1).

Durante la sesión, la presidenta de la Comisión Ordinaria de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Leyla Espir Calderón, destacó la importancia de esta decisión para las comunidades más alejadas de la región.

“Este acuerdo representa un acto de justicia para nuestros centros poblados, que muchas veces se sienten olvidados. Con estos recursos se fortalece su capacidad de gestión y se impulsa un desarrollo más equitativo para todos los liberteños”, afirmó.

Por su parte, la presidenta del Consejo Regional de La Libertad, Lorena Carranza Blas, señaló que este tipo de decisiones reflejan el compromiso del pleno con la descentralización y el fortalecimiento de los gobiernos locales.