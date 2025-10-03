Mientras se acerca la fecha límite (13 de octubre) para que el gobernador de la región La Libertad, César Acuña Peralta, tome la decisión de renunciar al cargo para poder postular a la presidencia de la República, las fichas empiezan a moverse en el Consejo Regional para elegir al nuevo vicegobernador.

En la víspera, el congresista Eduardo Salhuana confirmó lo que es una verdad a voces: el líder de Alianza para el Progreso (APP) renunciará pronto al cargo que hoy ostenta para postular, en un tercer intento, a la presidencia del Perú. Esta situación abre un escenario de elección dentro del Consejo Regional y uno de los consejeros tendría el respaldo de sus demás colegas.

REPETIRÍA EL PLATO

Se trata del consejero regional por Trujillo Ever Cadenillas Coronel, quien no es ajeno a esta función, toda vez que ya cumplió esa labor durante la gestión del otrora gobernador apepista Manuel Llempén Coronel.

No obstante, ayer el consejero regional por la provincia de Pataz Luis Rodríguez Ponce sostuvo que dentro del Consejo hay varios cuadros técnicos y políticos que están en la capacidad de reemplazar en el cargo a la vicegobernadora Joana Cabrera Pimentel. “Pero todo ello estaría sujeto a las propuestas que se hagan”, indicó.

¿Usted podría liderar alguna lista? Preguntamos y Luis Rodríguez respondió: “Creo que la capacidad está y solo queda esperar las propuestas que puedan elevar los colegas. Yo no descarto esa posibilidad”, agregó.

Correo trató de obtener la versión de Ever Cadenillas, pero dijo que prefería no adelantar opinión, pues antes tendría que oficializarse la renuncia de César Acuña. “No quiero adelantarme. Prefiero esperar. A veces el pan se quema en la puerta del horno”, enfatizó.

EL PROCESO

Ahora bien, de acuerdo con lo precisado por el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el caso de los gobernadores que decidan renunciar a su cargo para postular a la presidencia de la República, tendrán que presentar por escrito su dimisión ante el Consejo Regional y será este organismo, en una sesión extraordinaria, el que acepte por unanimidad la renuncia.

El acta de dicha sesión de Consejo tendrá que ser elevada al JNE, que tiene un plazo de 10 días para resolver y darle el titularato y credenciales de gobernadora a la Joana Cabrera Pimentel (actualmente vicegobernadora).

Una vez finiquitada esa etapa, el Consejo convocará a una sesión extraordinaria para elegir al vicegobernador entre los 17 consejeros que conforman el pleno [ahora solo son 15, pues los consejeros por las provincias de Pacasmayo y Santiago de Chuco fueron vacados y el JNE aún no ha entregado las credenciales a los accesitarios*.

SU MEJOR CARTA

Consultado sobre la posibilidad de que Ever Cadenillas sea elegido como el nuevo vicegobernador, el consejero regional por Trujillo Robert De La Cruz Rosas, quien pertenece a las filas de Podemos Perú, opinó que su colega es un técnico- político que reúne la experiencia necesaria para volver a desempeñar ese cargo. “Para mí es el mejor cuadro que tiene APP”, afirmó.