En el segundo trimestre (abril-junio) de este año, el Producto Bruto Interno (PBI) de la región La Libertad cayó 1.5% respecto al mismo periodo de 2024, indicó ComexPerú, según información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

ESCENARIO

De acuerdo con el INEI, este comportamiento del PBI de La Libertad “se explicó principalmente por la caída en los sectores pesca (-77.7%), minería e hidrocarburos (-19.7%), manufactura (-3.8%) y telecomunicaciones, entre otros servicios de información (-1.9%)”.

En contraste, los sectores que registraron un desempeño favorable fueron construcción (+7.7%), administración pública y defensa (+6%), transporte, almacenamiento, correo y mensajería (+3.8%), agropecuario (+3%) y comercio (+2.9%).

“Estos últimos resultados incidieron en la contracción de la región. Frente a ese escenario, es necesario darles un mayor impulso a estos rubros, debido a su importancia y participación en el PBI liberteño”, advirtió ComexPerú.

El resultado del PBI de la región La Libertad en el último trimestre se ubicó por debajo del promedio nacional de 2.8%. Con las últimas cifras, el PBI regional acumuló un retroceso de 0.8% en el primer semestre.

Además, precisó el gremio empresarial, se trata del quinto peor desempeño en todo el país.

EN ALZA

A nivel del país, entre abril y junio, de acuerdo con ComexPerú, la economía peruana se incrementó en 2.8%, impulsada principalmente por el comercio, reflejado en el dinamismo de las ventas al por mayor y menor; la construcción, por la ejecución de obras públicas y privadas, así como la autoconstrucción; y la manufactura, debido al avance de las industrias alimenticia, textil y de cuero, madera y muebles, y productos metálicos.