El prófugo exalcalde provincial de Trujillo y precandidato a las elecciones presidenciales del otro año por Un Camino Diferente, Arturo Fernández Bazán, aseguró que sigue escondido en el sur del país.

“[...] Estoy en el sur y gracias a nuestros hermanos del sur me encuentro en este momento en la clandestinidad porque son ellos los que me están protegiendo”, dijo el también exburgomaestre de Moche en una entrevista virtual con la periodista Milagros Leyva.

Declaraciones

Fernández fue sentenciado a un año de prisión efectiva el 22 de septiembre último por el Tercer Juzgado Unipersonal Penal de Trujillo, que lo halló responsable del presunto delito de difamación.

La querella había sido presentada en 2023 por el trabajador de la municipalidad de Trujillo Julio Morillas Rodríguez, quien aseguró que Fernández lo había difamado a través de su cuenta en Facebook.

Tras la sentencia, la exautoridad edil apeló la misma, pero desde esa fecha (22/09) se encuentra prófugo de la justicia.

Pese a esta situación, el galeno aseveró estar seguro de que habrá “sorpresas” en las elecciones presidenciales de abril de 2026. “[...] No seamos tan pesimistas, que voy a participar en la presidencia y nuestro logo es el huaquito mochica”, expresó.

“Me puedo equivocar muchas veces; claro, soy humano, pero hablo con el corazón, no hablo pensando en qué voy a tener de provecho aquí, allá, más allá”, respondió minutos después al ser consultado si se considera el outsider de los siguientes comicios.

Fernández aseguró que en el sur del país “odian a Keiko (Fujimori), odian a (Rafael) López Aliaga, odian a (César Acuña)”, y luego cuestionó la veracidad de las últimas encuestas que ubican al actual alcalde de Lima y a la lideresa de Fuerza Popular en los primeros lugares de las preferencias. “[…] Falta que saque la encuesta la [Universidad César] Vallejo nada más”, comentó.

Al final de la entrevista, Fernández Bazán confesó tener “fe” en que llegará a Palacio de Gobierno y no quiso responder si se entregará a la justicia o no. “Estoy en buen recaudo gracias nuestros hermanos del sur, a quienes les debo todo, todo en este momento”, destacó.

No para

Arturo Fernández aprovechó también la entrevista para criticar la independencia del Poder Judicial en La Libertad, pues sostuvo que la “gran mayoría” [de jueces] le tiene temor al actual gobernador regional, César Acuña Peralta, y a su partido político (Alianza para el Progreso).

“[...] Creo que todo el mundo es inteligente y sabe de qué pie cojean ciertos jueces y fiscales, gracias a maestrías que les dan, pues, de manera casi gratuita”, señaló.

La semana pasada, el especialista en temas electorales Tomás Alva declaró que, en este momento, Fernández “no puede postular, en mérito a lo que dice la Constitución y la Ley de Organizaciones Políticas”.

No obstante, subrayó que solo podría candidatear si una sala judicial lo absuelve antes del 7 de diciembre, fecha en la que su organización política elegirá, a través de la modalidad de delegados, a su candidato.