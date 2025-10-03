El Concejo de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) acordó por unanimidad, en sesión extraordinaria, declarar la vacancia de la regidora Susy Milagros Plasencia Alva.

VER MÁS: La Libertad: Alcalde de Pataz fue intervenido por la Policía en plena marcha de sacrificio

La concejala llegó al municipio tras ser elegida en los comicios de octubre de 2022, en representación de Somos Perú.

DECISIÓN

La MPT precisó que el acuerdo fue adoptado pese a que en la sesión no se presentaron el solicitante de la vacancia [el ciudadano Roberto Jorge Luis Calderón Arévalo], la regidora en cuestión ni sus representantes legales.

El reemplazo de Susy Plasencia sería Juan Félix Camino Alfaro, segundo candidato accesitario de la lista de Somos Perú. “La primera accesitaria fue Estefanie Medina González, pero ella pasó a ser regidora el año pasado, cuando Mario Reyna Rodríguez asumió el cargo de alcalde ante la vacancia de Arturo Fernández Bazán”, recordó la entidad edil.

PROCESO

Roberto Calderón presentó la solicitud de vacancia contra Plasencia Alva ante la MPT por tres faltas injustificadas a sesiones, pero también ingresó un documento similar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para no viciar el proceso.

“El expediente N°JNE.2025005426 fue presentado el 26 de junio del presente año, [...] por la causal prevista en el numeral 7 del artículo 22 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades”, añadió la MPT.

En la sesión de ayer se citó tres veces a las partes para que intervengan, “pero no se presentaron ni de manera presencial ni virtual”. “Tampoco enviaron documento alguno sustentando su ausencia. Luego se procedió a la votación”, añadió.

La vacancia es declarada en sesión extraordinaria, con el voto aprobatorio de dos tercios del número legal de sus miembros, previa notificación al afectado para ejercer su derecho a defensa.