Trujillo será el escenario de “La Libertad Invierte 3.0”, un importante evento organizado por ProInversión bajo el lema “Adelantando el desarrollo de La Libertad”, que busca atraer inversiones privadas mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI).

VER MÁS: La Libertad: Alcalde de Pataz fue intervenido por la Policía en plena marcha de sacrificio

El Gobierno Regional de La Libertad, liderado por el gobernador César Acuña, presentará una cartera de proyectos valorizada en más de S/ 1,290 millones, orientada a cerrar brechas sociales y dinamizar la economía regional.

El evento se realizará este 6 de octubre, desde las 8:30 de la mañana, en las instalaciones del Hotel Costa del Sol, ubicado en la urbanización El Golf.

Reunirá a representantes del sector público y privado, incluyendo autoridades regionales, locales y, sobre todo, empresas líderes interesadas en invertir en proyectos de alto impacto.

El objetivo principal es promover alianzas estratégicas que contribuyan al desarrollo económico sostenible de la región, mejorando servicios esenciales y la calidad de vida de miles de liberteños.

Empresas como Minera Poderosa, Summa Gold Corporation, Camposol, Salaverry Terminal Internacional, Agroindustrial Laredo, Minera Aurífera Retamas, entre otras, ya han confirmado su participación en el evento, lo que demuestra el creciente interés del sector privado por sumarse a iniciativas de inversión socialmente responsables mediante OxI.

De alto impacto

El Gobierno Regional, a través de la Gerencia Regional de Cooperación Técnica, presentará más de 50 proyectos distribuidos en sectores clave como salud, educación, seguridad, transporte, saneamiento y desarrollo urbano.

En esta cartera destacan 11 proyectos con informe previo de Contraloría, 6 en etapa de priorización, 11 en elaboración de expediente técnico y 14 en revisión, entre otros.“La Libertad Invierte 3.0” se consolida así como una plataforma clave para fortalecer la articulación público-privada, generar confianza en los inversionistas y acelerar la ejecución de proyectos que impacten positivamente en la región.

Las primeras dos ediciones se realizaron en Lima, pero ahora se descentraliza a la capital de La Libertad.