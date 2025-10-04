El Jurado Electoral Especial de Huancayo (JEE-HCYO) determinó que el actual gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, incurrió en actos de proselitismo político en favor de su organización, Alianza para el Progreso (APP), durante un evento público realizado en la capital de la región Junín, el 20 de septiembre último.

VER MÁS: Nuevo paquete de obras viales licita la Municipalidad Provincial de Trujillo por S/ 43 millones

MEDIDAS

“Determinar la existencia de infracción en materia de neutralodad electoral por parte de César Acuña Peralta, gobernador regional de La Libertad, [...] por haber incurrido en la infracción establecida en los incisos 32.1.2 y 32.1.5, del numeral 32.1, del artículo 32° del Reglamento de Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral, aprobado mediante Resolución N° 0112-2025-JNE”, resuelve el JJE de Huancayo en la Resolución N° 00964-2025.

Ante esta situación, el ente electoral le ordena al también líder y fundador de APP “se abstenga de incurrir en otra infracción prevista en el artículo 32, numeral 32.3 del Reglamento de Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral, aprobado mediante Resolución N° 0112-2025-JNE, bajo apercibimiento de imponer sanción de amonestación pública y multa a la organización política que lo postula, en caso de incumplimiento”.

De acuerdo con las normas electorales, toda autoridad pública debe actuar con imparcialidad política durante los comicios electorales.

“El artículo 32 del referido reglamento detalla que constituye infracción practicar actos que favorezcan o perjudiquen a una organización política, así como hacer propaganda a favor o en contra de algún partido o candidato”, publicó el portal Infobae.

Aquella tarde del 20 de septiembre, según el informe del JEE de Huancayo, César Acuña estuvo acompañado de un gran número de simpatizantes que vestían polos y chalecos azules [colores de APP], además de portar banderolas, banderines, gorros, “entre otros elementos publicitarios donde se aprecia el símbolo de la organización política Alianza para el Progreso”.

En el artículo tercero de la resolución, se dispone remitir los actuados a la Contraloría General de La República y al Gobierno Regional de La Libertad para que adopten las medidas correspondientes.

ASPIRANTE

Aunque el mismo César Acuña se ha encargado de señalar que el 13 de octubre decidirá si renuncia al cargo de gobernador regional de La Libertad para postularse a la presidencia de la República, el congresista Eduardo Salhuana Cavides dijo que su líder político es el “candidato natural” del apepismo a Palacio de Gobierno en las elecciones de abril del otro año.

“Él renunciará antes de esa fecha [13/10], como corresponde a cualquier autoridad que pretende postular. Es una persona con amplia experiencia pública y privada [...] y vamos a promover su candidatura a nivel nacional”, dijo el militante de APP días atrás en Sol Tv.