El partido Podemos Perú decidió expulsar a Edith Herrera García, quien figuraba como candidata al Parlamento Andino, tras el escándalo que protagonizó en una dependencia policial de Cusco. La agrupación rechazó públicamente sus expresiones «racistas y clasistas» contra miembros de la Policía Nacional del Perú.

El incidente

Los hechos ocurrieron el domingo 22 de febrero en la comisaría de Santiago, en la ciudad de Cusco. Efectivos de la Unidad de Flagrancia procedieron a detenerla por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de violencia y resistencia a la autoridad.

Según la versión del teniente Ronald Ccoa Flores, jefe de dicha unidad, Herrera García llegó a la comisaría junto a su hija para presentar una denuncia. En ese contexto, habría exigido ser atendida exclusivamente por el comisario, lo que desencadenó una serie de incidentes con el personal de la sección Familia.

Cuando el suboficial de apellido Quispe intentó registrar con su celular las presuntas agresiones verbales, la candidata se abalanzó sobre él. Le arrebató el teléfono, lo arrojó y le propinó un golpe de puño en el hombro, tras lo cual la agente de apellido Baca procedió a reducirla y esposarla.

Las cámaras de los efectivos también captaron los insultos que Herrera García dirigió al suboficial durante el incidente.

“¿Su nombre? [Suboficial Quispe] Quispe tenías que ser. [¿Cómo?] Quispe tenía que ser...Justo me voy a poner mi pollera para ponerme al nivel de la señora...Por eso te he preguntado, ¿qué grado de instrucción tienes?, porque eres ignorante”, son algunos de los comentarios despectivos que propinó la candidata.

Detienen a candidata de Podemos y partido político la retira de la contienda electoral.

Edith Herrera García, candidata al Parlamento Andino por Podemos Perú, fue detenida por agresión a policias y frases de índole racista, y su partido la retiró de la contienda.#CCBNoticias pic.twitter.com/xwonCqd9JG — CCB Noticias (@CCBNoticias_) February 27, 2026

Ante la difusión de los videos y la repercusión pública del caso, Podemos Perú emitió un comunicado oficial para tomar distancia de la conducta de su entonces candidata. En dicho pronunciamiento, el partido anunció tanto el retiro de su postulación como su expulsión de las filas de la agrupación.

Herrera fue liberada tras pasar las 48 horas, sin embargo aún mantiene una investigación por los presunto delitos de violencia, resistencia, desobediencia hacia la autoridad y discriminación. El JNE deberá resolver si se concreta su expulsión del partido.