Dos asaltantes armados a bordo de una moto lineal pretendieron asaltar al conductor de un camión repartidor de abarrotes, pero el hombre del volante puso resistencia y le dispararon un balazo en la pierna. El violento hecho ocurrió en el sector Las Cenizas, en el centro poblado de Roma, distrito de Casa Grande, provincia de Ascope.

La víctima fue identificada como Julio Gonzales Palacios (40), quien tuvo que ser ayudado por los vecinos para trasladarlo al Hospital de Casa Grande.

Se supo que el agraviado repartía productos en las bodegas del sector La Ceniza y el objetivo de los maleantes era robarle el dinero de las ventas. Los moradores del sector exigieron mayor presencia policial en la zona.