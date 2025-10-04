La ola criminal no se detiene en Trujillo. Un hombre, supuestamente empresario de la localidad, fue asesinado de varios balazos dentro de su camioneta. El hecho de sangre se perpetró la noche del último viernes en la calle Manuel Heredia, en el distrito de La Esperanza.

La víctima mortal fue identificada como Alfredo Cabrera Gonzales (33), quien falleció en el acto. Una joven mujer que lo acompañaba resultó herida por impacto de bala en la mano.

CAPTURA

Según testigos, Alfredo Cabrera conducía su vehículo por ese sector, cuando de pronto fue interceptado por otra camioneta de la cual descendieron dos sujetos y lo acribillaron sin piedad.

Enterados del hecho, la Policía activó de inmediato el “Plan Cerco” y tras ubicar el vehículo de los presuntos sicarios se inició una persecución. Fue un agente del área de Tránsito el que alcanzó a la camioneta, pero los sospechosos intentaron embestir y atropellar al efectivo policial.

En ese momento se produjo un intercambio de disparos. Dos de los facinerosos lograron escapar, pero se detuvo a Diego Ávila Ventura.

ARMAS

Al realizar el registro del vehículo la Policía encontró tres pistolas automáticas, las mismas que serán sometidas a peritajes para determinar si fueron usadas en el crimen de Alfredo Cabrera.

Los policías a cargo de la investigación dijeron que la camioneta de la víctima registra 15 impactos de bala, lo que refleja la violencia con la que actuaron los sicarios.

Por la naturaleza del ataque no se descarta que se trate de un presunto ajuste de cuentas. No obstante, se deslizó la versión de un asalto para robar una importante suma de dinero a Alfredo Cabrera.