La Policía allanó un inmueble ubicado en la calle 2 de junio, en el distrito Florencia de Mora, y detuvo a Cristhian Rafael Ñiquen (41), quien presuntamente está implicado en el delito contra la dignidad – pornografía infantil.

La intervención se ejecutó en coordinación con dos equipos del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (GRECCO) y contó con la participación del fiscal adjunto de la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, Juan José Namoc Ventura.

Durante la diligencia se incautaron elementos tecnológicos y documentales que serán materia de investigación especializada

La Policía halló nueve celulares, dos con contenido sexual en agravio de menores de edad, una laptop, tres equipos de cómputo, tres routers de diferentes operadores.

Además, se incautaron tres tarjetas SIM, USBs, CDs, libretas con anotaciones, siete cajas de celulares, dos cámaras filmadoras, y tarjetas bancarias

El detenido fue puesto a disposición de la Unidad de Trata de Personas, para las diligencias correspondientes.