Fueron acusadas de agredir verbalmente y de amenazar a los conductores de vehículos que rehusaban sus servicios.
Tras las constantes quejas de los conductores que eran agredidos por los denominados limpiaparabridas de nacionalidad venezolana, los serenos de ejecutaron un operativo para obligarlos a retirarse de las calles.

Los extranjeros se habían instalado en la intersección de las avenidas Fátima y Víctor Larco, en la urbanización La Merced. Ellos agredían verbalmente y amenazaban a los conductores de vehículos si se rehusaban aceptar sus servicios. Sin embargo, los agentes del orden los obligaron a irse del lugar.

Posteriormente los serenos se trasladaronh hasta la intersección de la avenida América Sur y la calle Huayna Cápac, en la urbanización Santa María, donde un grupo de venezolanos hacía lo propio con otros conductores. También fueron desalojados.

