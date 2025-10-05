Tras las constantes quejas de los conductores que eran agredidos por los denominados limpiaparabridas de nacionalidad venezolana, los serenos de Trujillo ejecutaron un operativo para obligarlos a retirarse de las calles.

Los extranjeros se habían instalado en la intersección de las avenidas Fátima y Víctor Larco, en la urbanización La Merced. Ellos agredían verbalmente y amenazaban a los conductores de vehículos si se rehusaban aceptar sus servicios. Sin embargo, los agentes del orden los obligaron a irse del lugar.

Posteriormente los serenos se trasladaronh hasta la intersección de la avenida América Sur y la calle Huayna Cápac, en la urbanización Santa María, donde un grupo de venezolanos hacía lo propio con otros conductores. También fueron desalojados.