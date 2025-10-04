La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) adquirió un lote de 300 contenedores de residuos domiciliarios de 1,100 litros de capacidad, lo que serán entregados al Servicio de Gestión Ambiental (Segat) para su instalación en puntos críticos de la ciudad y reemplazar a aquellos que fueron destruidos por gente inescrupulosa.

El gerente general del Segat, Roberto Portilla Lezcano, indicó que se han recibido 150 contenedores y que el otro lote con igual cifra llegará el miércoles de la próxima semana. Estos depósitos son compatibles para el retiro mecánico de su contenido por las máquinas compactadoras.

Fueron adquiridos a través de Perú Compras, organismo técnico público especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, encargado de optimizar y modernizar los procesos de compra de bienes y servicios del Estado peruano, contribuyendo a la transparencia, eficiencia y competitividad.

Son contenedores de polietileno, de alta densidad, que servirán para atender a los puntos críticos que hay en la ciudad. “El alcalde Mario Reyna, en las visitas que hace por los territorios vecinales, observó que hay muchos lugares donde se necesita instalar estos depósitos”, señaló Roberto Portilla

El burgomaestre conversa diariamente con los vecinos y autoridades vecinales y en función a esos pedidos que ha recibido se van a instalar los nuevos contenedores o reemplazar a los que fueron deteriorados.

Estos depósitos fueron dañados por personas inescrupulosas, mayormente durante las noches y madrugadas, afectando el ornato de Trujillo debido a la acumulación de desperdicios en plena vía pública.

Incluso hay quienes arrojan escombros de construcciones en los contenedores y no valoran el esfuerzo que se hace para tener limpia la ciudad.

RESIDUOS

El Segat recoge a diario unas 300 a 350 toneladas de residuos orgánicos e inorgánico en las 13 rutas que atienden en el día y en la noche. También hay servicios de repaso, debido a que muchos suelen sacar su basura después que pasan los camiones recolectores, pareciendo que no se cumplió con esta labor.

Se tiene que trabajar mucho en la sensibilización al respeto del horario del recojo de los residuos domiciliarios. Hay casi mil trabajadores para atender la limpieza pública y el mantenimiento de las áreas verdes, donde la ciudad tiene 1 millón 120 mil m2 de parques, jardines y bermas por atender, señaló el funcionario.