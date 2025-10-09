El congresista liberteño Héctor Acuña Peralta se mostró en contra de que su hermano, César Acuña, renuncie al Gobierno Regional de La Libertad para postular a la presidencia de la República el próximo año.

El legislador de la bancada de Honor y Democracia consideró que el líder de Alianza para el Progreso (APP) debería “cumplir” con la población liberteña, que lo eligió para gobernar de enero de 2023 a diciembre de 2026.

Cuenta regresiva. César Acuña tiene plazo para renunciar al cargo de gobernador hasta este lunes 13 de setiembre. Aunque él ha asegurado que esperará hasta el último minuto para decidir su candidatura, el alcalde Mario Reyna, hace tres días, confirmó en un evento público que será el próximo candidato presidencial apepista. A esto, se suman las cientos de pintas anunciando su postulación en diversos puntos del país.

Proyecto

Héctor Acuña dijo que desde el Congreso ha impulsado un proyecto de ley para que las autoridades no puedan dejar sus cargos para postular. Sin embargo, la iniciativa no ha tenido el apoyo de sus colegas.

“Siempre he opinado en contra (de renunciar para postular). Hay un proyecto de ley que no ha sido visibilizado, no ha avanzado mucho en la Comisión de Constitución. Hay una propuesta legislativa para que todas las autoridades concluyan su mandato, no es posible que usen el cargo con fines de ascenso o fines de protagonismo. Creo que toda autoridad debe cumplir su periodo para el cual el pueblo lo eligió”, dijo al programa Opinión Libre de Macronorte.

El legislador consideró que el país atraviesa por una serie de problemas que deben ser resueltos por sus autoridades, por lo que no sería adecuado que renuncien por apetitos electorales.

“En estos momentos todos los gobiernos regionales y las municipalidades enfrentan grandes dificultades, y en estos momentos la autoridad abandona. Creo que no es correcto lo que están haciendo muchas autoridades”, acotó.

Equipo

De concretarse la renuncia de César Acuña, su cargo será ocupado por la vicegobernadora Joana Cabrera. Además, el Consejo Regional deberá sesionar para elegir al reemplazante de Cabrera para los próximos 14 meses.

Héctor Acuña también opinó sobre esto. Dijo que, al parecer, su hermano no habría planificado un equipo para que se haga cargo de la Región tras su renuncia.

“En este caso, si él lo tenía pensado debió ver una organización que pueda, de alguna forma, hacerse cargo cuando él no esté, pero parece que no, está improvisando totalmente esto”, acotó.