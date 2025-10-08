A menos de una semana para que venza el plazo para que César Acuña renuncie al cargo de gobernador regional de La Libertad para poder postularse a la presidencia de la República en las elecciones de 2026, el alcalde provincial de Trujillo, Mario Reyna, volvió a despejar toda duda respecto al futuro político del fundador de Alianza para el Progreso (APP).

“Ingeniero César Acuña, tiene una gran visión y un gran deber. Sé que se va pronto del gobierno regional. Es una marcha bastante difícil. Seguramente mucha gente querrá ponerle zancadillas, pero yo sé que en su corazón, en su espíritu y en su alma, tiene usted esta gran misión del pueblo peruano: trabajar por los que no tienen, trabajar por los que no sufren (sic) y trabajar por los que esperan o tienen un mañana mejor (sic)”, expresó el burgomaestre de la capital liberteña, una de las cartas que presentaría APP en los comicios de octubre del otro año.

COYUNTURA

Reyna Rodríguez se refirió de esa manera durante un evento público convocado para entregar menajería a comedores populares de La Esperanza, al que también asistieron Acuña Peralta; el alcalde de ese distrito, Wilmer Sánchez Ruiz; entre otras autoridades.

Tras su intervención, Mario Reyna, quien renunció a Somos Perú para volver a APP luego de llegar al municipio de Trujillo con Arturo Fernández Bazán como alcalde, fue aplaudido por los asistentes y las otras autoridades que se encontraban en el estrado.

Sus expresiones se dan apenas días de que el congresista de la República Eduardo Salhuana Cavides asegurara que César Acuña renunciará a la Región antes del 13 de octubre para intentar llegar a Palacio de Gobierno. “Yo creo que esa decisión ya se tomó, pero el anuncio oficial lo hará quien corresponde dentro del partido”, expresó el parlamentario, también militante de APP, en una entrevista con Sol Tv.

Luego de estas declaraciones, Acuña ha sido incapaz de desmentir las mismas u otros comentarios vinculados a su posible renuncia al gobierno regional para participar en los comicios de abril. Más bien, él se ha encargado de alimentar ese rumor.

“Las grandes decisiones se toman a veces en un segundo. Todavía hay tiempo para meditarlo, todavía hay tiempo para pensarlo bien, porque es una gran responsabilidad, no es una decisión fácil”, aseveró, para también ser sarcástico y decir que lo consultará con “mi almohada”.

PESQUISAS

Este Diario intentó conocer si el Jurado Electoral Especial de Pacasmayo (JEEP), cuya jurisdicción de La Esperanza también le pertenece, ha abierto una investigación contra el alcalde provincial de Trujillo, Mario Reyna, por presuntamente haber violado las normas electorales, pero no tuvo respuesta.

No obstante, otra fuente del ente electoral señaló que el JEET sí debería abrir un procedimiento, pues “lo que hizo Reyna sí estuvo incorrecto”.