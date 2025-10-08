El secretario regional del Partido Aprista Peruano (PAP) en La Libertad, Julio César Morán Otiniano, aseguró que en su organización hay cinco planchas presidenciales con miras a las siguientes elecciones y que él ha descartado integrar alguna de ellas.

“Confieso que me han llamado por el trabajo activo que venimos haciendo aquí [en La Libertad], pero he dicho no: prefiero guardarme para octubre de 2026”, aseveró ayer el dirigente en la Casa del Pueblo.

CARTA

Morán, también exalcalde distrital de Rázuri (Ascope), se perfila como candidato del partido de la estrella al cargo de gobernador regional en las elecciones del otro año.

También en diálogo con la prensa, el abogado aseguró que militantes de su partido vienen promoviendo su posible candidatura. “Existen opiniones de muchos compañeros para que yo vaya a la Región, pero creo que hay que ir evaluando este proceso poco a poco porque la prioridad que tengo como secretario regional es la elección nacional”, afirmó.

Según Morán, también le han propuesto candidatear al Senado o a la Cámara de Diputados, pero tampoco ha aceptado. “Me voy a sacrificar por el partido, no voy a nada”, señaló.

En las elecciones regionales de 2018, Julio César Morán fue la carta del Apra al cargo de gobernador, pero fue superado de forma amplia por Alianza para el Progreso (APP), que presentó como candidato a Manuel Llempén Coronel.

De acuerdo con la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales), el partido de César Acuña sumó 275,980 votos, mientras que por Morán votaron 138,750 electores y se ubicó en segundo lugar, por encima de Fuerza Popular y otras 14 organizaciones políticas.

“Esa derrota fue dura como las anteriores, por lo que el otro año la historia tiene que ser distinta”, comentó un grupo de militantes.

LLEGAN

A seis meses de los nuevos comicios, Morán reveló que para el 17 de octubre está previsto el arribo a Trujillo de la plancha presidencial integrada por Jorge del Castillo, Mauricio Mulder y Belén García.

Sin embargo, a ellos se adelantará, este domingo 12, Enrique Valderrama Peña, quien oficializará su precandidatura a Palacio de Gobierno en las instalaciones de la Casa del Pueblo ubicada en la cuadra siete del jirón Pizarro.

El dirigente aprista añadió que también arribarán a la tierra de Víctor Raúl Haya de la Torre miembros de otra plancha presidencial: Carla García Buscaglia —hija del expresidente Alan García Pérez—, Javier Velásquez Quesquén y Luis Wilson Ugarte.

Finalmente, el secretario regional del partido de la estrella pidió “unión” a sus militantes. “Vamos a hacer una gran performance [...] y la gente que es realmente aprista va a marcar la estrella”, comentó.