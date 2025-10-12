Al parecer, César Acuña Peralta, gobernador de la región La Libertad y líder de Alianza para el Progreso (APP), esperará hasta el último momento para decidir si renuncia o no al puesto que hoy ostenta para poder postular a la presidencia de la República en las Elecciones Generales de 2026.

El último viernes, durante una rueda de prensa, esbozando una sonrisa, dijo que todavía tiene tiempo para tomar tal decisión. Sin embargo, el reloj ya está en cuenta regresiva y todo apunta a que mañana César Acuña presentará su renuncia ante el Consejo Regional.

En este punto es importante indicar que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que en el caso de los gobernadores que decidan renunciar a su cargo para postular a la presidencia de la República, tendrán que presentar por escrito su dimisión ante el Consejo Regional y será este organismo, en una sesión extraordinaria, el que acepte la renuncia. La fecha límite para presentar dicho documento es mañana (13 de octubre).

AÚN NO HAY NADA

Lorena Carranza Blas, presidenta del Consejo Regional, informó que a la fecha no ha llegado ningún documento por parte del gobernador César Acuña que tenga que ver con su dimisión al cargo.

No obstante, de concretarse la renuncia de César Acuña el Consejo Regional tendrá que aprobarla y empezar el proceso para elegir entre los consejeros al vicegobernador, toda vez que Joana Cabrera Pimentel, quien hoy desempeña este cargo, es la llamada por ley a reemplazar a César Acuña.

“Todos los consejeros tendrán la posibilidad de participar y de manera democrática vamos a elegir, si fuera el caso, al vicegobernador. Pero primero, hay que esperar la renuncia del gobernador, y luego ver el otro tema”, dijo Carranza.

OPCIÓN

Según indagó Correo, el consejero regional por Trujillo Ever Cadenillas Coronel es el que más posibilidades tiene de ser elegido como el nuevo vicegobernador.

Cadenillas es un apepista de entera confianza de César Acuña y en la gestión del otrora gobernador Manuel Llempén Coronel, también de APP, se desempeñó como vicegobernador.

Ayer contactamos al secretario ejecutivo nacional de APP, Luis Valdez Farías, pero evitó pronunciarse sobre la decisión que tomará César Acuña en las siguientes horas.