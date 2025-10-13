El comandante general de la Policía Nacional del Perú, general Óscar Arriola, informó que aún se investiga cuál fue la verdadera intención del hombre detenido durante un evento oficial de Rafael López Aliaga en Villa María del Triunfo el pasado viernes.

“Hay muchas preguntas por contestar, hay el estudio que tiene que hacerse de los medios de comunicación en los cuales con toda seguridad saldrán a relucir los contactos, las comunicaciones, la mensajería de WhatsApp, Instagram, Signal y cualquier otro detalle que conlleve a tener un grado de certeza de lo que realmente iba o tenían la intención. Pero la intervención ha sido muy oportuna y muy antes de que empiece los actos ejecutivos de la comisión del delito”, manifestó Arriola en una conferencia de prensa.

Asimismo, precisó que hay dos personas detenidas, una de las cuales portaba un revólver “y se ponía a disparar contra un grupo de gente, entre los que se encontraban el señor alcalde de la ciudad de Lima”.

“Ese detenido se encuentra a cargo del Poder Judicial, a la espera de la audiencia de prisión preventiva“, agregó.

Respecto al segundo detenido, Arriola dijo que “se están realizando las investigaciones finales para determinar el futuro de lo que sería su situación jurídica”.

Por otro lado, el comandante general de la PNP sostuvo que el detenido manifestó haber adquirido el arma de fuego con la intención de usarla contra lo que denominó “un sector” durante el evento realizado en Villa María del Triunfo.

“[¿Se puede hablar de un atentado contra el alcalde de Lima?] El delito tiene iter criminis, un camino un desarrollo. Entonces hay una parte interna que pasa por la ideación del delito, la noticia del delito acá en la mente, la deliberación si se comete o no y la resolución de cometerlo, luego viene los actos preparatorios agenciarse e armarse con medios para comprometer un delito”, expresó.

“Lo que relata esta persona detenida, y nefasta, es que adquirió un arma a través de unos indicios de mala justificación e iba a hacer uso del arma de fuego contra un sector. Antes de todo ello es que la inteligencia de la PNP y los agentes de investigación criminal deciden, para evitar cualquier resultado funesto, intervenirlo”, añadió Arriola.