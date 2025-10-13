Dos cuerpos con evidentes signos de violencia fueron hallados en el límite entre los sectores de Carapongo y Santa Clara, en el distrito de Lurigancho-Chosica. El descubrimiento fue realizado por agentes del Serenazgo, quienes acudieron a la zona tras recibir una alerta vecinal.

El primer cadáver fue hallado cerca del puente Santa Rosa, una zona con frecuente movimiento de vehículos. Las autoridades detallaron que correspondía a un hombre de entre 30 y 35 años, quien presentaba varias lesiones provocadas por proyectiles de arma de fuego.

De acuerdo con los agentes que acudieron al lugar, el cuerpo registraba siete impactos de bala distribuidos en distintas partes del cuerpo.

Según reportes preliminares, la víctima se encontraba maniatada y había sido arrojada cerca de un montículo de basura.

Minutos después, un segundo cuerpo fue hallado a pocas cuadras de distancia, ya en el sector correspondiente al distrito de Ate Vitarte. Esta persona también estaba amarrada de pies y manos, y mostraba signos de haber sido golpeada antes de morir.

La policía y los peritos de criminalística acudieron de inmediato para iniciar las investigaciones correspondientes y recolectar evidencias en la zona.

El jefe del Serenazgo de Lurigancho-Chosica señaló que aún no se ha podido determinar la causa exacta de las muertes, aunque los primeros indicios apuntan a una ejecución violenta.

Especialistas de la División de Investigación Criminal (Dirincri) continúan con las diligencias para identificar a las víctimas. Una de ellas sería de nacionalidad extranjera, aunque esta información todavía no ha sido confirmada oficialmente.

Los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Central de Lima, donde se realizarán las necropsias de ley para determinar las causas precisas del fallecimiento.