El cuerpo de Anthony Viterbo Robles, un joven albañil, fue encontrado sin vida en un descampado de la asociación de viviendas Santa Rosa de Villa, en Carabayllo.

Las autoridades confirmaron que la víctima presentaba fuertes golpes en la cabeza, lo que sugiere que fue atacado antes de morir.

Según información policial, el hallazgo ocurrió en horas de la mañana, cuando un vecino que transitaba por la zona se percató del cuerpo y dio aviso inmediato a la Policía Nacional del Perú (PNP).

Al llegar al lugar, los agentes comprobaron que el fallecido aún tenía todas sus pertenencias dentro de su mochila, por lo que se presume que el móvil no fue un robo.

De acuerdo con los familiares, Anthony Viterbo Robles había asistido la noche anterior a una reunión con amigos y salió del lugar alrededor de las 4 a. m. rumbo a su vivienda, sin embargo, no volvió a comunicarse con ellos ni logró llegar a su destino.

Los peritos de Criminalística acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes y recolectar evidencias que ayuden a esclarecer las circunstancias del hecho.

En el lugar se hallaron indicios que apuntarían a que el joven fue golpeado con una piedra, aunque el motivo del ataque todavía no ha sido determinado.

Por el momento, la Policía no descarta ninguna hipótesis y evalúa si el crimen podría estar relacionado con una pelea o un posible ajuste de cuentas. No obstante, hasta ahora no se registran personas detenidas ni testigos directos del suceso.

El cuerpo del joven fue trasladado a la morgue central, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa exacta del deceso y establecer el momento en que se produjo la agresión.