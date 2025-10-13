La Municipalidad de San Isidro investiga la muerte de varios perros ocurrida el último fin de semana en el cruce de las calles Ricardo Ángulo y Luis Dorich, ante indicios de un posible envenenamiento con sustancias tóxicas.

Los hechos han causado conmoción entre los vecinos del distrito, quienes exigen sanciones para los responsables y mayores medidas de seguridad.

De acuerdo con los reportes vecinales, al menos cuatro mascotas —entre ellas Toto y Terry— murieron tras presentar síntomas como convulsiones, salivación abundante y pérdida repentina de conciencia luego de pasear por la zona.

Yasmín, dueña de Toto, relató a América Noticias que su mascota “convulsionó repentinamente mientras caminaban, sin haber ingerido alimento alguno”. La vecina contó que, poco después, otro perro presentó los mismos signos.

En respuesta a los hechos, los residentes colocaron pancartas en el área afectada con mensajes de protesta como “La justicia debe ladrar fuerte” y “Su partida duele, pero su recuerdo exige justicia”.

Además, solicitan una investigación exhaustiva, limpieza integral de los espacios públicos y sanciones ejemplares contra los responsables.

A través de un comunicado, la Municipalidad de San Isidro informó que ha iniciado la revisión de las cámaras de videovigilancia con el fin de identificar a los presuntos autores del hecho, que podría constituir un delito de maltrato animal.

Asimismo, la comuna señaló que se ha remitido un informe a la Procuraduría Municipal para evaluar las acciones legales correspondientes.

El municipio calificó el suceso como un “acto inaceptable de crueldad” y reafirmó su compromiso con el bienestar de los animales y la seguridad vecinal.

Indicó también que se realizaron labores de limpieza en las zonas donde se habrían producido los envenenamientos, aunque algunos vecinos cuestionaron la eficacia de dichas medidas, ya que una de las muertes se registró tras esas intervenciones.