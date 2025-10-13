Un operativo policial ejecutado en el distrito de El Agustino permitió la captura de un presunto integrante de una organización criminal dedicada a extorsionar a comerciantes y mototaxistas.

La intervención, realizada en la zona del cerro San Pedro, estuvo a cargo de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y permitió desarticular lo que sería una base de operaciones vinculada a actividades ilícitas, informó Buenos Días Perú.

El coronel PNP Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Robos, informó que la acción fue producto de labores de inteligencia que alertaron sobre una red que atentaba contra el patrimonio.

Según explicó, los delincuentes empleaban redes sociales para intimidar a sus víctimas mediante amenazas.

Durante la intervención, las autoridades incautaron municiones, una pistola con la serie erradicada, pasamontañas, una caja fuerte y un chaleco antibalas, que el intervenido aseguró poseer “de adorno”.

El sujeto, cuya identidad no fue revelada, también reconoció haber adquirido las municiones a bajo costo en el mercado informal conocido como La Cachina.

En el inmueble allanado se halló además un dron, que según las primeras hipótesis habría sido utilizado para realizar labores de vigilancia o “marcaje” previo a las extorsiones.

También se encontraron diversas sustancias ilícitas y varios teléfonos móviles, los cuales serán sometidos a análisis especializados para obtener información sobre las actividades de la red criminal.

El coronel Montúfar precisó que el lugar intervenido habría funcionado como centro de coordinación de los actos delictivos. Sin embargo, otro presunto miembro de la organización logró escapar. Se trata de Giovanni Casamayor Sulca, alias Lobo Berlín, quien huyó por los tejados aprovechando la geografía del terreno.

Casamayor Sulca registra antecedentes por hurto, robo agravado, posesión ilegal de armas y sicariato.

Las diligencias continuaron en una vivienda cercana al punto del operativo, donde agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) encontraron múltiples carcasas de celulares sobre una cama, presuntamente pertenecientes a equipos robados.