El incendio que arrasó parte del sector Virgen del Buen Paso, en Pamplona Alta, distrito de San Juan de Miraflores, dejó a numerosas personas afectadas tanto física como materialmente. Ante esta situación, el Ministerio de Salud (Minsa) acudió al lugar del siniestro y, a lo largo del día, brindó atención a más de 100 damnificados.

Mediante la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Sur, se brindó atención médica inmediata a más de 100 personas afectadas por el fuego y el humo. Entre las principales afecciones registradas figuraron problemas respiratorios, náuseas, vómitos, lesiones en la piel, contusiones, cefaleas y diversos traumatismos.

El Minsa señaló que su equipo de respuesta rápida, junto con brigadistas médicos y personal de emergencia, garantizó la atención prioritaria para niños, gestantes, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Además, la posta médica de la zona continúa brindando atención permanente a los afectados.

Asimismo, en la zona se implementó un hospital itinerante integrado por cuatro brigadas especializadas en primeros auxilios, salud mental, enfermería y epidemiología, con el propósito de reforzar la atención y respuesta ante la emergencia.

Desde el inicio del incendio, el Minsa movilizó unidades médicas con personal especializado procedente de los distritos de Chorrillos, San Luis, Barranco, Surco, Jesús María y San Juan de Lurigancho. Este despliegue tuvo como objetivo brindar atención inmediata a los vecinos de este sector de San Juan de Miraflores que presentaron las primeras afecciones.

Fiscalía investiga incendio que arrasó con decenas de viviendas en Pamplona Alta

La Fiscalía Penal Corporativa de San Juan de Miraflores (Tercer Despacho), inició diligencias preliminares para esclarecer las causas del incendio que afectó a decenas de viviendas en la zona de Pamplona Alta.

La investigación está a cargo de la fiscal provincial Iris Alvarado Cuestas, quien viene realizando la investigación, en coordinación con la Unidad de Seguridad del Estado la inspección técnico-criminalística del lugar.

Tras la remoción de los escombros, la representante del Ministerio Público verificó los daños materiales ocasionados por el fuego y confirmó que no se registraron perdidas humanas.

Las autoridades continúan con las indagaciones para determinar las causas del siniestro.