Un automóvil quedó completamente destruido tras incendiarse frente a una empresa ubicada en la cuadra 25 de la avenida La Paz, en el distrito chalaco de La Perla.

El siniestro ocurrió durante la madrugada de este lunes y es materia de investigación por parte de la Policía Nacional, que no descarta un posible caso de extorsión o ajuste de cuentas, informó El Comercio.

De acuerdo con los vecinos, las llamas se propagaron rápidamente y fueron precedidas por una serie de explosiones que despertaron a la zona.

El fuego envolvió por completo la unidad antes de que los bomberos lograran controlarlo. Pese a su rápida intervención, el vehículo terminó reducido a cenizas.

Fotos: @photo.gec

Durante las labores de inspección, los agentes encontraron entre los restos calcinados una mochila y un chaleco perteneciente a la Policía Nacional del Perú (PNP), hecho que ha generado preocupación por las circunstancias en las que se produjo el incendio y la identidad del propietario del automóvil.

Fotos: @photo.gec

Testigos relataron que el vehículo se encontraba estacionado frente al local cuando, de manera repentina, comenzó a arder. Algunos residentes intentaron sofocar las llamas con extintores, pero el fuego se extendió con gran rapidez.

La escena fue acordonada por personal policial para permitir el trabajo de los peritos de criminalística. Las autoridades vienen recopilando imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en la zona con el fin de determinar si hubo participación de terceros o el uso de algún tipo de sustancia inflamable.

El parabrisas reventado, la pintura completamente quemada y una caja de luz derretida por el calor reflejan la intensidad del siniestro.

Fotos: @photo.gec

Fuentes policiales informaron que no se descarta que el incendio haya sido provocado como parte de un mensaje intimidatorio, una amenaza o una posible venganza criminal.