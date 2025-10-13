El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, anunció que este mediodía se reunirá con el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, con el objetivo de presentar medidas adicionales orientadas a mantener el orden público durante las movilizaciones convocadas para el próximo 15 de octubre.

El alto mando policial aseguró que la institución está preparada para garantizar tanto la seguridad ciudadana como el respeto a los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, entre ellos el libre tránsito, la movilización y la expresión pacífica.

En ese sentido, recalcó que la labor policial se enmarca en la prevención y el acompañamiento a los manifestantes dentro de los límites legales establecidos.

Arriola insistió en que la PNP no actúa con violencia injustificada y que su intervención busca salvaguardar el orden sin vulnerar derechos.

“No salimos a agredir absolutamente nada; salimos a acompañar al prójimo”, manifestó, al remarcar que la Policía estará presente para supervisar que las actividades de protesta se desarrollen de manera pacífica.

El comandante general precisó que la institución actuará solo cuando se registren actos que pongan en riesgo la integridad de las personas o causen daños a la propiedad pública o privada. En tales casos, señaló que las intervenciones se realizarán de manera gradual y conforme a lo que dispone la ley.

En los últimos días, el comandante general ha sido objeto de cuestionamientos por comentarios emitidos durante una protesta de transportistas, en la que expresó: “Todos somos seres humanos, todos vamos a morirnos en algún momento, por favor, colaboremos”.

Asimismo, calificó los bloqueos de vías como una “medida violenta, criminal y delictiva” y advirtió que los organizadores podrían enfrentar detenciones.