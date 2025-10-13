La Policía Nacional del Perú (PNP) anunció la conformación de un equipo especial dedicado a investigar extorsiones dirigidas a transportistas, con el objetivo de enfrentar de forma más eficaz este delito que afecta al sector.

Durante la operación policial en el penal Ancon I, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, mencionó la creación de una División Especializada en Investigación de Extorsiones, una de las medidas adoptadas tras la reunión del pasado 10 de octubre.

Según las autoridades, esta unidad ha sido concebida con un instrumento “sumamente potente”, capaz de responder con mayor especialización y recursos a las exigencias ilegales que sufren choferes, empresas de transporte y operadores logísticos.

Esta división se da luego del acuerdo entre el Poder Ejecutivo, Poder Legislativos, Poder Judicial y el Ministerio Público.

“La creación de División Especializada en Investigación de Extorsiones y dentro de ella un equipo especializado en extorsiones a los transportistas. Esto es sumamente potente, la repotenciación de la inteligencia y otras medidas que, con toda seguridad, van a tener un impacto positivo en la ciudadanía”, expresó.

En cuanto a la medida “cultura de la denuncia”, Arriola aseguró que se continuará efectuando, a fin de denunciar estos casos y confiar en las autoridades policiales.

Es así que mediante la aprobación del reglamento del decreto legislativo 1106, se preservará la identidad de la persona que denuncia una extorsión. A través de esta acción, se espera ganar números telefónicos, números de cuenta que entrarían en una plataforma de interoperabilidad.