El Ministerio de Defensa, junto a diversas entidades del Estado, ejecuta acciones de apoyo en la zona de Pamplona Alta, San Juan de Miraflores, luego del incendio de código 3 que afectó decenas de viviendas en el sector Virgen del Buen Paso.

El titular del sector, Walter Astudillo Chávez, se trasladó este domingo al lugar del siniestro para supervisar las labores de respuesta y coordinar las acciones correspondientes a su cartera. La visita se realizó en el marco de la acción multisectorial dispuesta por la Presidencia de la República.

En la zona también estuvieron presentes el presidente de la República, José Enrique Jerí Oré; el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana Ysa; y los ministros del Interior y de Vivienda.

Las autoridades verificaron el trabajo conjunto de las instituciones del Estado con las autoridades locales, representantes del Ministerio de Salud y otros organismos.

El sector Defensa dispuso la participación de personal del Ejército del Perú y el monitoreo constante de la emergencia por parte del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

Además, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) realizó tomas aéreas con drones para identificar las áreas afectadas.

De acuerdo con una evaluación preliminar del INDECI, el incendio dejó 250 personas damnificadas y 16 lesionados, entre ellos 13 por inhalación de humo y tres con quemaduras leves. También se reportaron viviendas dañadas.