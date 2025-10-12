El teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, advirtió que más de 150 vecinos de Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores, podrían enfrentar un desalojo tras el incendio que destruyó sus viviendas esta semana.

El funcionario precisó que los terrenos donde se encontraban las casas siniestradas serían de propiedad del Ministerio de Educación (Minedu), lo que complica la situación de las familias afectadas.

Reggiardo visitó la zona del desastre en representación del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y señaló que la Municipalidad Metropolitana está coordinando con las autoridades locales para buscar una alternativa que permita reubicar a los damnificados.

“La alcaldesa de San Juan de Miraflores también está muy activa y coordinando permanentemente con nosotros para ver si realmente puedan ser reubicados de forma digna, sobre todo. Y otro asunto que ustedes mismos han podido registrar es que aparentemente habría una orden o una decisión de desalojo respecto al terreno, a la zona incendiada”, declaró a los medios.

El representante edil sostuvo que evaluará el posible desalojo junto con los sectores involucrados, una tarea que deberá concretarse una vez que se conforme un nuevo gabinete ministerial, tras la vacancia de la presidenta Dina Boluarte.

“Veremos qué cosa es lo que decide el Ministerio de Educación”, expresó Reggiardo, al recalcar que la Municipalidad de Lima buscará mediar para evitar que las familias pierdan nuevamente su lugar de residencia.

Asimismo, el teniente alcalde subrayó la necesidad de que las autoridades competentes determinen las causas del siniestro, que dejó sin hogar a más de 80 familias que ahora permanecen en carpas instaladas cerca del área afectada.

“Esto aparentemente sería de propiedad del Ministerio de Educación. Haremos todo el esfuerzo, como lo dije hace un momento, para que se tenga en consideración el daño que han sufrido y que no se tome una decisión radical que los afecte más de lo que ya se han afectado con este enorme incendio y que también nos invita a reflexionar. Hemos visto a través de los medios de comunicación que hubo ahí una serie de pirotécnicos que se han activado y eso tendrá que ser también aclarado”, señaló.