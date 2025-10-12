Un voraz incendio ocurrido en la avenida El Centenario, sector Virgen del Buen Paso, en Pamplona Alta (San Juan de Miraflores), dejó más de 100 viviendas destruidas y numerosas familias damnificadas.

Una vecina afectada contó a RPP el drama que atraviesa junto a su familia, luego de que las llamas redujeran a cenizas, las viviendas construidas con materiales inflamables como madera y triplay.

“ Me siento muy mal, todo se quemó, hemos perdido todo, las casitas todas se han quemado. Ahí hay señores, niños, no sabemos si se han quemado o no, no sabemos nada ”, manifestó.

“Hemos salido como hemos podido, no sabemos cómo está la gente, lo único que hacemos es correr y tratar de rescatar las pocas cosas que podamos sacar”, agregó.

La mujer sostuvo además que el incendio habría sido provocado de forma intencional, con el fin de expulsarlos de la zona debido a un presunto litigio por la posesión del terreno.

“Dicen que todo esto ha sido planificado, como nos quieren botar, es una invasión, lo han quemado, hace 11 años tenemos acá”, sostuvo.

“Sí, había problemas allí, nos hubieran dicho y nosotros nos íbamos con nuestras cosas, no hubieran hecho todo esto”, añadió.

Finalmente, expresó que requieren con urgencia el apoyo de las autoridades: “No tenemos nada. Lo que hemos sacado es la ropita y unas cuantas cositas. Todo se ha quemado”, aseguró.