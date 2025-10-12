El concierto ofrecido por la agrupación Agua Marina el pasado 8 de octubre en el Círculo Militar de Chorrillos se encuentra bajo investigación, luego de conocerse que el gerente de la empresa organizadora del evento, Jessmir Producciones, afronta un proceso por presunto crimen organizado y lavado de activos.

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), el actual titular de la promotora, Glemn Antonio Montes Malaver, asumió la dirección de la compañía en 2024.

No obstante, el Ministerio Público lo mantiene en la lista de investigados por su presunta relación con la organización criminal “Los Sanguinarios de la Construcción”, red liderada por un delincuente conocido como “El Jorobado”.

El 1 de octubre, agentes policiales y representantes del Ministerio Público realizaron allanamientos en viviendas de Montes Malaver ubicadas en los distritos de Comas y Carabayllo. Durante la intervención se incautaron armas de fuego, municiones, chalecos antibalas y dinero en efectivo, parte de este en moneda extranjera.

De acuerdo con el coronel José Manuel Cruz Chamba, jefe de la División de Investigación de Crimen Organizado, “Los Sanguinarios de la Construcción” habrían establecido un sistema de control territorial en Lima Norte, utilizando empresas de fachada y obras públicas para lavar dinero. Entre estas se encontrarían promotoras de espectáculos, una modalidad que permitiría camuflar ingresos ilícitos y encubrir pagos de extorsión.

La investigación también retoma antecedentes de marzo de este año, cuando se difundió un audio en el que un sujeto identificado como “El Monstruo” amenazaba a los integrantes de Agua Marina, mencionando directamente a “El Jorobado”.

El fiscal provincial Edwin Velásquez indicó que, pese a encontrarse recluido, el cabecilla de la red criminal continúa dirigiendo las operaciones desde prisión mediante intermediarios.