Agua Marina rompió su silencio tras el violento ataque ocurrido y aseguró que “un cambio en la presidencia no es garantía de mejora si el país sigue gobernado por los mismos pactos, la misma indiferencia y la misma violencia”, en referencia al reciente relevo presidencial en medio de una nueva crisis política.

El ataque ocurrido durante el show no solo puso en riesgo la vida de los músicos, sino también la de cientos de familias que asistían al concierto.

“La verdadera transformación llegará cuando dejen de morir peruanos y se adopten medidas concretas que devuelvan seguridad y esperanza al país”, expresó la agrupación.

Agua Marina, símbolo de la música popular peruana, usó su pronunciamiento para exigir un Estado que proteja, que actúe y que escuche.

Intervención. Por otro lado, César More Nizama, tecladista de la orquesta Agua Marina, y natural del distrito de Catacaos, quien resultó gravemente herido tras el ataque criminal, se recupera en Lima.

Según la familia, el músico presentó una leve mejoría y se logró establecer su salud, pero horas después fue sometido a una operación quirúrgica donde los médicos buscaban fijar sus costillas 4, 5 y 6 del lado izquierdo, que resultaron fracturadas producto de un proyectil de bala.

“Bendito sea Dios Todopoderoso. ¡A Él sea la gloria y la honra! Nuestro querido César ha salido victorioso de la operación”, señalaron.

La familia More Nizama agradeció a sus amigos, seguidores y público en general por las muestras de cariño, apoyo y oraciones hacia el tecladista de Agua Marina. Además, resaltaron el apoyo de la familia Quiroga Querevalú hacia las víctimas de este horrendo atentado.

La orquesta confirmó que sus integrantes heridos, César More, Wilson Ruiz, Manuel Quiroga y Luis Quiroga, se encuentran fuera de peligro y en recuperación.