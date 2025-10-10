Los índices de inseguridad ciudadana en el Perú se desbordan a pasos agigantados, las personas ya no están seguras en las calles, en el transporte públicos, en sus trabajos ni en actividades familiares o de ocio.

Precisamente, el miércoles por la noche, se registró un atentado contra el grupo Agua Marina, que ofrecía un concierto en el distrito de Chorrillos.

El saldo fueron cinco heridos: Cuatro integrantes de la agrupación musical y un comerciante.

LOS HECHOS

Durante el concierto de cumbia que se realizaba en el Círculo Militar - Sede Tarapacá, de Chorrillos, se escucharon disparos.

La balacera desató el caos, el público empezó a correr por los alrededores y el evento fue detenido.

El ataque contra Agua Marina fue captado por algunos de los asistentes que acudieron al concierto.

Entre los heridos se encuentran los hermanos Luis Quiroga Querevalú y Manuel Quiroga Querevalú, el tecladista César More y el animador Wilson Ruíz Julca, a ellos se les suma un vendedor de bebidas alcohólicas.

Al cierre de esta edición, los cuatro integrantes de la agrupación se encontraban fuera de peligro, mientras que el comerciante fue dado de alta del hospital Casimiro Ulloa.

Atentado contra Agua Marina se registró el miércoles 8 de octubre por la noche.

DILIGENCIAS

Conocidos los hechos, el Ministerio del Interior publicó un comunicado para condenar los hechos de violencia ocurridos en el concierto. Sin embargo, en un intento por justifica su nula labor, señalaron que el evento no contaba con garantías emitidas por la Dirección General del Gobierno Interior del Mininter, ni que la Policía del distrito fue comunicada del evento, “por lo que se dejó expuesta la seguridad de los artistas y asistentes”.

“Se exhorta a los organizadores de esta clase de espectáculos públicos no deportivos a cumplir con todos los mecanismos y protocolos correspondientes a fin de contar con los permisos y garantías de seguridad necesarios”, se lee en el comunicado.

Por otro lado, técnico de criminalística de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional recorrieron el sitio acompañados por el Ministerio Público.

Allí identificaron aproximadamente 25 disparos y 23 impactos de bala en la pantalla del escenario, según los peritajes iniciales.

Según una hipótesis inicial, los disparos se atribuyen a personas ubicadas fuera del local del evento, quienes habrían disparado por la espalda a las víctimas.

La Fiscalía anunció el inicio de diligencias preliminares contra los que resulten responsables por el delito de tentativa de homicidio.

La fiscal Luz Vargas Salazar, integrante de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chorrillos, dispuso la práctica de pericias balísticas y biológicas forenses en la escena del crimen.