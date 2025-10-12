El Estado continúa implementando acciones para atender con rapidez a las familias damnificadas por el incendio ocurrido en Pamplona, San Juan de Miraflores, tal como lo señaló anoche el presidente José Jerí durante su visita al sector “Virgen del Buen Paso”.

Asimismo, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) no solo se hizo presente con maquinaria pesada para apoyar en las labores de remoción de escombros, sino que también anunció una importante ayuda para los damnificados del siniestro, que recién hoy fue completamente extinguido.

A través de su cuenta oficial en “X”, dicho encabezado anunció la declaratoria de emergencia en la zona afectada, la cual será oficializada mediante un decreto supremo publicado en el Diario Oficial El Peruano.

Además, informó que se activará el programa “Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE)”, destinado a las familias cuyas viviendas quedaron inhabitables a consecuencia del incendio.

Asimismo, equipo técnico del Ministerio de Vivienda, junto a autoridades ediles supervisan las acciones realizadas. Por otro lado, brigadas de @CofopriPeru inician su trabajo de manera inmediata.

Incendio en Pamplona Alta: Más de 200 familias durmieron en carpas luego de que el fuego destruyera sus viviendas

Más de 200 familias del asentamiento Virgen del Buen Pastor, en Pamplona Alta (San Juan de Miraflores), pasaron su primera noche en la intemperie luego del incendio que destruyó más de 80 viviendas el sábado por la tarde.

El siniestro consumió alrededor de 3,000 metros cuadrados y dejó a cientos de personas sin un lugar donde dormir, muchas de ellas con niños pequeños y adultos mayores, informó América Noticias.

Durante la madrugada, varios damnificados permanecieron en carpas improvisadas, mientras otros se refugiaron en la loza deportiva Virgen del Buen Pastor. Muchos intentaron descansar sobre colchones y frazadas rescatadas de entre los escombros.

El incendio se inició alrededor de las 4:30 p. m. del sábado en la avenida El Centenario, aunque las causas exactas siguen bajo investigación. Según los bomberos que atendieron la emergencia, la presencia de material pirotécnico dentro de una vivienda agravó la propagación del fuego.

Las explosiones habrían complicado las labores de control, que se extendieron por más de cuatro horas. Además, la baja presión de agua en los hidrantes dificultó la tarea de las más de 30 unidades del Cuerpo General de Bomberos que acudieron al lugar.

A pesar de la magnitud del siniestro, no se reportaron fallecidos. El viceministro de Prestaciones de Salud, Herbert Cuba, informó que cuatro personas fueron atendidas: dos con quemaduras leves y dos por inhalación de humo.

En la zona afectada continúan las labores de remoción de escombros y asistencia humanitaria. Las familias damnificadas solicitan carpas, agua, alimentos, pañales, ropa de abrigo y medicinas.