El general Óscar Arriola Delgado asumió este martes el cargo de comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), en reemplazo de Víctor Zanabria Angulo.

La disposición interna fue comunicada a los altos mandos de Lima y Callao, y la ceremonia se llevó a cabo en la Escuela de Oficiales de Puente Piedra, con la presencia de la presidenta Dina Boluarte.

Fotos Britanie Arroyo/ @photo.gec

Recordemos que el Poder Judicial había dispuesto la suspensión de Zanabria por 18 meses dentro del caso denominado “Policías albañiles”, lo que motivó el cambio en la jefatura.

La llegada de Arriola generó debate, pues su nombre aparece vinculado a episodios que han despertado suspicacias. Entre ellos figuran una fotografía difundida en 2024 junto al conductor Andrés Hurtado, actualmente detenido, así como acusaciones de presunto encubrimiento en el caso del criminal Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”.