El fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, denunció que el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez Villegas, lo acosa laboralmente, así como al fiscal Rafael Vela Barba.

“Hay un acoso laboral por parte del señor Tomás Gálvez hacia los fiscales Rafael Vela y mío a través de estas declaraciones que viene brindando últimamente. Y claro, la expectativa no es la misma para continuar nuestra labor”, dijo Pérez al programa de Rosa María Palacios.

Desde su punto de vista, los casos que lleva son sólidos. Sin embargo, no esperaban la elección de Gálvez Villegas como máximo representante del Ministerio Público.

“Entonces, ya hay situaciones adversas”, advirtió.

Cabe recordar que Tomás Gálvez sostuvo que, de asumir como fiscal de la Nación, removería a los integrantes del Equipo Especial Lava Jato, pero luego retrocedió.

