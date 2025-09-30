La Comisión Permanente del Congreso aprobó anoche el informe final de la denuncia constitucional que recomienda inhabilitar a la expremier Betssy Chávez Chino por diez años en el ejercio de la función pública.

En los siguientes días, la legisladora Lady Camones Soriano, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), sustentará dicho informe ante el Pleno del Congreso de la República.

El informe de la SAC halló elementos de convicción de la participación de Chávez Chino en la ejecución de acciones previas, posteriores y durante el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 cuyo cabecilla fue el expresidente Pedro Castillo Terrones.

En la sustentación, Lady Camones Soriano concluye que Betssy Chávez, en su condición de expresidenta del Consejo de Ministros, incurrió en la presunta infracción a los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución Política del Perú, “durante el inconstitucional e ilegal golpe de Estado”, de diciembre 2022.

El documento propone que, “de acuerdo con lo establecido en el artículo 100 de la Constitución Política del Perú, se imponga la sanción de inhabilitación por diez años para el ejercicio de la función pública”, a la expresidenta del Consejo de Ministros.

