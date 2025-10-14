Una escolar de 16 años murió electrocutada mientras cargaba su celular en su vivienda del sector 1, grupo 24 del distrito de Villa El Salvador. Al parecer, la menor se quedó dormida mientras el equipo permanecía conectado.

El último lunes por la tarde, las autoridades llegaron a la vivienda donde ocurrieron los hechos. Según las primeras hipótesis, la muerte se habría producido por electrocutamiento.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la adolescente se habría quedado dormida mientras el celular seguía conectado a la corriente.

Según Trome, la víctima cursaba el 5.º grado ‘A’ en el colegio Perú EE.UU., y los familiares lamentaron que el personal de la Fiscalía demorara varias horas en autorizar el levantamiento de sus restos.

Asimismo, se informó que la menor había estado organizando una colecta para ayudar a uno de sus compañeros que resultó afectado por el incendio ocurrido hace unos días en Pamplona Alta.

Vecinos de la zona denunciaron que el fiscal tardó más de cinco horas en llegar a dicho domicilio en Villa El Salvador.