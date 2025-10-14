La violencia volvió a sacudir las calles de Lima. Un hombre fue asesinado a balazos en plena vía pública, en la primera etapa de la urbanización Las Brisas de Naranjal, en el distrito de San Martín de Porres.

Los testigos le indicaron a RPP que un sicario, que se desplazaba en una motocicleta, persiguió al hombre y le disparó a sangre fría. La víctima, gravemente herida, cayó frente a la puerta de una vivienda.

Según los vecinos, los múltiples disparos que se escucharon provocaron gran conmoción en el barrio.

La escena del crimen fue acordonada por agentes de la Depincri de SMP, quienes llegaron al lugar para iniciar las diligencias de ley. Aunque las investigaciones apuntan a un posible ajuste de cuentas, esto deberá ser confirmado oficialmente.