Tres jóvenes censistas fueron víctimas de un asalto en plena calle mientras realizaban su labor en la Asociación Nuevo Horizonte, ubicada en Zárate, San Juan de Lurigancho (SJL). Los delincuentes, armados y con el rostro parcialmente cubierto, actuaron con crueldad incluso frente a una mujer que cargaba a una niña en brazos, según informó América Noticias.

El hecho ocurrió cuando los censistas conversaban frente a una vivienda antes de continuar con su recorrido. En ese momento, dos sujetos se acercaron por detrás: uno de ellos desenfundó un arma de fuego y apuntó directamente a los jóvenes, mientras su cómplice los despojaba de mochilas y objetos personales.

Según muestran las cámaras de seguridad de la zona, el asalto duró menos de un minuto. Los delincuentes actuaron con rapidez y se retiraron caminando con total tranquilidad, pese a haber amenazado a los presentes con un arma de fuego.

Una segunda cámara captó a dos mujeres corriendo al presenciar el hecho, mientras los agresores huían con el botín.

Exigen acciones inmediatas

Los pobladores piden a las autoridades del distrito y a la Policía Nacional reforzar el patrullaje integrado entre Serenazgo y efectivos policiales. Asimismo, exigen que las cámaras de seguridad estén conectadas en tiempo real con una central de monitoreo, para reaccionar ante cualquier emergencia.

Solicitan también que su zona sea incluida en el plan de seguridad ciudadana prioritaria, debido a que los robos y asaltos son frecuentes, incluso a plena luz del día.

