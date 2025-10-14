El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, presentó su renuncia ante el Concejo Metropolitano con el objetivo de postular a la Presidencia de la República en las Elecciones Generales de 2026. La dimisión fue formalizada pasadas las 3:30 p.m., justo en el último día permitido por el cronograma electoral, en cumplimiento del plazo establecido por el Jurado Nacional de Elecciones.

De acuerdo con RPP, el Concejo Metropolitano deberá aprobar la vacancia del cargo y proceder a designar como sucesor al teniente alcalde Renzo Reggiardo.

Este lunes 13 de octubre, durante su última actividad pública, López Aliaga presentó los avances en la construcción del nuevo bypass Las Torres, en Lurigancho-Chosica. En el evento, indicó que recién podrá iniciar actividades como candidato presidencial una vez se realice la sesión del Concejo Municipal programada para hoy en la tarde.

Durante el evento se dio lectura a la carta de renuncia del alcalde, en la que manifestó: “Comunico mi renuncia al cargo de alcalde para postular como precandidato de las próximas elecciones primarias del partido político Renovación Popular, del cual soy afiliado en el marco de los procesos electorales de las Elecciones Generales 2026”.

Tras la lectura de la carta, el exalcalde ofreció un discurso en el que afirmó haber buscado durante tres años a alguien que asumiera ese rol, sin lograrlo.

“En el caso mío hay una entrega y quería esquivarla, quería buscar alguien que pueda asumir este rol, pero ya les expliqué… las diferentes personas que contacté me dijeron no, al final fueron por otras rutas, no entiendo por qué. Era muy fácil hacer un solo frente”, señaló.

Asimismo, López Aliaga precisó que un hecho en particular influyó en su decisión de renunciar, cuando se intervino a un hombre sospechoso que intentar atentar contra su vida durante una actividad en Villa María del Triunfo.

“Que haya la mínima posibilidad de que, a un alcalde o cualquier persona, pueda haber tres personas con pistola y una granada, eso te marca la vida. Yo de entrada los perdono, es gente que no ha tenido afecto en su vida, que puede concebir el crimen sin ninguna razón, a una persona que está trabajando (…) no lo entiendo y no me interesa entenderlo, pero esa violencia va a existir en esta campaña política en la cual estoy de precandidato en estos momentos, va a existir, pero aún sabiendo eso la señal ha sido justamente no te corras. Y no me corro”, añadió.