El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) expresó su solidaridad con las familias afectadas por el incendio registrado en Lima y anunció la habilitación de puntos de acopio para recibir donaciones de vecinos, empresas e instituciones solidarias.

Desde las primeras horas, equipos del INABIF, el Programa Nacional Warmi Nan, el Programa Nacional Gratitud y el Conadis se encuentran en la zona brindando atención psicosocial, empadronamiento y apoyo humanitario a las personas damnificadas.

El MIMP convocó a la ciudadanía a colaborar con alimentos no perecibles, artículos de higiene personal y agua embotellada, que serán distribuidos a las familias afectadas.

Puntos de acopio habilitados

Las donaciones pueden entregarse en los siguientes lugares, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.:

Sede del MIMP: Jr. Camaná 616, Cercado de Lima.

Jr. Camaná 616, Cercado de Lima. Sede central del INABIF: Av. San Martín 685, Pueblo Libre.

Av. San Martín 685, Pueblo Libre. Centro de Desarrollo Integral de la Familia de Pamplona: Av. Central 533, San Juan de Miraflores.

Además, la Municipalidad de San Juan de Miraflores informó que también recibe donaciones en un único punto autorizado:

Estadio 28 de Mayo, frente a la Comisaría de Pamplona 1.

El municipio agradeció la respuesta solidaria de los vecinos y advirtió a la ciudadanía no dejarse engañar por personas que solicitan donaciones a través de depósitos, Yape u otros medios no oficiales.

El MIMP reafirmó su compromiso de continuar acompañando a las familias damnificadas y exhortó a la población a sumarse a esta labor humanitaria para atender las necesidades más urgentes de quienes lo han perdido todo.