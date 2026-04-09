A solo dos días de las Elecciones Generales cientos de ciudadanos se volcaron a las oficinas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil en Pisco para tramitar o recoger su Documento Nacional de Identidad (DNI), generando extensas colas que se prolongaban por hasta dos cuadras a lo largo de la calle San Juan de Dios. La escena evidenció la desesperación de muchos ciudadanos que, a última hora, buscan regularizar su documento para poder ejercer su derecho al voto.

Largas filas

Desde tempranas horas, padres de familia, jóvenes y adultos mayores aguardaban bajo el sol con la esperanza de ser atendidos. Varias madres señalaron haber permanecido más de cuatro horas en la fila para lograr el recojo de su DNI. Para muchos, la situación refleja una práctica recurrente en la ciudadanía: dejar trámites importantes para el último momento, lo que termina generando aglomeraciones y largas esperas

No obstante, la crítica también recae sobre la propia entidad. Usuarios señalaron que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil debió prever esta situación con mayor anticipación, reforzando la contratación de personal y organizando mejor la atención en fechas cercanas a procesos electorales. La falta de previsión, aseguran, termina afectando directamente a los ciudadanos que deben soportar extensas jornadas de espera

Si bien la institución anunció la ampliación de horarios —incluso con atención hasta las 12 de la noche—, muchos consideran que la medida llega tarde frente a la gran demanda registrada en los últimos días. Además, varios ciudadanos señalaron que existe escasa comunicación clara hacia la población sobre estos cambios, lo que genera desinformación y contribuye al desorden observado en los exteriores de la sede del Reniec en Pisco.

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