La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que 3 millones 169 mil 487 electores a nivel nacional eligieron sus tres opciones de local de votación para el domingo 12 de abril de 2026, día de las Elecciones Generales. De ese total, 46 mil 444 electores pertenecen a la región Ica.

Elecciones Generales 2026

Para ello, la ONPE puso a disposición de la ciudadanía la plataforma en línea Elige tu Local de Votación desde el 23 de noviembre hasta el 14 de diciembre. El sistema estuvo habilitado las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Cabe mencionar que los ciudadanos pudieron escoger locales de votación de acuerdo al distrito consignado en su Documento Nacional de Identidad (DNI) hasta el 14 de octubre de 2025, fecha del cierre del Padrón Electoral.

El proceso de selección se realizó desde dispositivos móviles, computadoras personales (PC) o laptops. Para garantizar la seguridad, los electores respondieron preguntas personales y pasaron validaciones que impidieron la suplantación de identidad. Los datos registrados están protegidos por la Ley N.º 29733 – Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N.º 016-2024-JUS y sus modificatorias.

Las personas que no seleccionaron sus locales de votación serán asignadas por el ente electoral a recintos ubicados en el distrito que figura en su DNI hasta el día del cierre del padrón electoral y que cuenten con disponibilidad de aforo.

Con este servicio de la ONPE los electores que eligieron sus tres opciones de locales de votación tendrán la posibilidad de votar cerca de su domicilio.

