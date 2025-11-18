La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Ica publicó la relación de 18 locales de votación y 25 mesas de sufragio que se habilitarán para las Elecciones Primarias de dos organizaciones políticas, a realizarse el próximo 30 de noviembre.

Actores electorales

La publicación de la lista de locales de votación se realizó en las cinco provincias de la región Ica, así como en las provincias de Cañete y Yauyos. El listado fue colocado en lugares públicos como comisarias, centros de salud, municipalidades, locales de votación y otras entidades.

Asimismo, personal de la ODPE difunde información acerca de las Elecciones Primarias en las provincias de Ica, Cañete y Yauyos. Para esta tarea acude a espacios de alta concurrencia y conversa con la ciudadanía acerca de las Elecciones Primarias de las Elecciones Generales 2026. Además, reparte folletos y pega afiches informativos para orientar a los actores electorales.

Este 30 de noviembre, en la modalidad de elección por afiliados, deberán acudir a las urnas un total de 3,691 votantes: 1,011 del Partido Aprista Peruano y 2,680 del partido político de Renovación Popular. Ambos partidos elegirán a sus representantes mediante el voto de sus afiliados. Por otro lado, el 7 de diciembre, en la modalidad de elección por delegados, se habilitarán dos mesas de sufragio para dos organizaciones políticas.

Cabe destacar que la ONPE ha puesto a disposición el enlace oficial de Consulta Electoral https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio donde los afiliados podrán verificar su local de votación y si son miembros de mesa.

Para realizar la consulta respectiva, solo deben ingresar el número del Documento Nacional de Identidad (DNI), tras lo cual visualizarán sus datos como nombres, apellidos y distrito de residencia. Asimismo, aparecerá la información del número de mesa, número de orden y local de votación asignado.

