La jornada electoral del domingo 12 de abril en Ica no solo movilizó a miles de votantes, sino que también puso en evidencia la alta demanda de trámites documentarios en las oficinas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), donde numerosos ciudadanos acudieron para recoger su DNI a pocas horas del sufragio.

Entrega masiva

Durante los días previos, especialmente el sábado 11, se registraron extensas filas en las sedes de Ica, Chincha, Pisco y Nasca, debido a que muchos ciudadanos dejaron el recojo de su documento para último momento.

El jefe regional de Reniec Ica, Dr. Marco Garrido, informó que se habilitaron horarios extendidos, incluso hasta pasada la medianoche, con el fin de atender a todos los usuarios. Este despliegue permitió avanzar significativamente en la entrega de documentos antes del día central de votación. En las últimas semanas se entregaron más de 21 mil DNI.

No obstante, hasta la 1 de la tarde del mismo domingo 12 de abril, el funcionario dio a conocer que cerca de 4 mil DNI aún no habían sido recogidos en la región Ica, reflejando que un importante grupo de ciudadanos no completó el trámite a tiempo pese a las facilidades brindadas.

Ante este escenario, Reniec también aplicó medidas complementarias como permitir el uso de DNI caducos para sufragar, lo que evitó que miles de personas no queden excluidas del proceso electoral y puedan ejercer su derecho al voto sin inconvenientes.

Asimismo, se implementó el servicio “DNI Express”, que permitió tramitar duplicados de manera virtual hasta horas antes de la votación y recogerlos el mismo día. Esta alternativa resultó clave para quienes perdieron su documento a última hora.

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