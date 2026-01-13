Alrededor de 500 mil ciudadanos de la región Ica ya cuentan con el DNI electrónico, de acuerdo con el último reporte del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), cerrado en 2025. La cifra refleja el avance progresivo en la modernización del sistema de identificación en la región.

DNI seguro

Para atender el incremento de la demanda de trámites de identificación, especialmente entre los meses de enero y marzo, Reniec viene ampliando su horario de atención hasta 12 horas diarias. Así lo informó Marco Garrido, jefe de Reniec Ica, quien explicó que la entidad aplica planes de contingencia durante los periodos de mayor afluencia de usuarios.

“La atención se realiza de 7 de la mañana a 7 de la noche en varios locales, y los días sábados en la oficina de Ica, en la avenida San Martín, así como en Chincha y Pisco, desde las 7 de la mañana”, precisó.

Garrido indicó además que los ciudadanos pueden realizar más de 20 trámites de manera virtual, entre ellos el duplicado del DNI y la obtención de copias de actas de nacimiento o matrimonio, lo que permite reducir la congestión en las oficinas físicas.

Desde agosto de 2025, Reniec puso en circulación el DNI electrónico versión 3.0. No obstante, la entidad aclaró que los ciudadanos que aún cuentan con el DNI azul vigente pueden seguir utilizándolo hasta su fecha de caducidad, incluso si esta se extiende hasta 2027.

Reniec informó también que dejó de emitir los DNI azul para adultos y amarillo para menores, por lo que el único documento que se entrega actualmente es el DNI electrónico 3.0. Este nuevo formato incorpora 64 elementos de seguridad, cuadruplicando los de la versión anterior lanzada en 2020, e incluye textos e imágenes microscópicas, hologramas avanzados y un sello central con el símbolo del Inti Raymi.

El documento está fabricado íntegramente en policarbonato, lo que le otorga mayor resistencia al calor y a los rayos ultravioleta, además de prolongar su vida útil. También cuenta con un chip criptográfico de alta seguridad y un código QR único en el reverso que permite verificar su autenticidad de manera inmediata.

De cara a las elecciones generales programadas para el 12 de abril de 2026, Reniec recordó que existen diversos mecanismos de pago para trámites como duplicados o renovaciones del DNI, tanto en oficinas y agentes del Banco de la Nación como a través de plataformas virtuales, con el fin de facilitar el acceso de los ciudadanos a sus documentos de identidad.

VIDEO RECOMENDADO