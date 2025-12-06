La Subgerencia de Registro Civil de Salas, tras la gestión del alcalde Javier Fernández Matta, anunció que los vecinos de Salas que tramitaron su DNI electrónico durante la campaña realizada en setiembre podrán recoger su documento de identidad este domingo 7 de diciembre.

Datos actualizados

La entrega se realizará en el auditorio principal de la Municipalidad de Salas, en horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, garantizando que los ciudadanos puedan acceder a su DNI de manera rápida y segura.

La campaña estuvo dirigida especialmente a adultos mayores, personas con discapacidad y usuarios del programa OMAPED, quienes ahora podrán obtener su DNI electrónico sin costo alguno, asegurando la actualización de su información personal y facilitando el acceso a diversos servicios y trámites administrativos.

