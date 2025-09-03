El jefe de RENIEC en Ica, doctor Marco Antonio Garrido, informó que desde el viernes quedó oficializada la suspensión definitiva de la emisión de los tradicionales DNI azules (para mayores de edad) y amarillos (para menores), tras casi tres décadas de vigencia.

Nuevo DNI

El funcionario explicó que quienes ya realizaron el pago por renovación del DNI convencional no deben preocuparse, pues con ese mismo boucher podrán obtener el nuevo DNI electrónico sin costo adicional. Asimismo, aclaró que los documentos convencionales vigentes mantendrán plena validez hasta su fecha de caducidad, permitiendo a los usuarios realizar trámites bancarios, notariales, registrales e incluso viajes a países vecinos sin inconvenientes.

El DNI electrónico incluye un chip con certificado de firma digital, herramienta que facilita transacciones seguras como declaraciones juradas, trámites en municipalidades y acceso a programas sociales. Además, cuenta con más de 60 medidas de seguridad que lo hacen prácticamente invulnerable, reconocimiento que ha valido a RENIEC premios internacionales por innovación tecnológica.

Finalmente, Garrido destacó que esta transición forma parte del proceso de modernización del Estado, en línea con la necesidad de digitalizar servicios públicos. En Ica, la entidad ha ampliado horarios de atención y dispone de impresoras descentralizadas para agilizar la entrega del nuevo documento. RENIEC exhortó a la población a mantener la calma y acercarse con confianza a sus oficinas para actualizar sus datos y obtener el DNI electrónico.

