En el primer Foro Abierto 2026, “Crisis ambiental y sostenibilidad de los recursos naturales en la región Ica”, la Junta de Usuarios de Aguas Subterráneas del Valle de Ica (JUASVI) presentó un detallado informe sobre el estado del acuífero, los proyectos de recarga y las estrategias implementadas para optimizar la gestión del agua subterránea. El evento se realizó en las instalaciones del Colegio de Ingenieros – Consejo Departamental Ica.

Pozos con sensores

Durante su exposición, el gerente de JUASVI, Ing. Alfredo Sotil Delgado, destacó que en el año 2025 se logró recargar al acuífero del Valle de Ica más de 10,285,758 metros cúbicos (m³), consolidando la tendencia de recuperación iniciada en años anteriores. Al mismo tiempo, el volumen de agua vertido al mar disminuyó de manera significativa, pasando de 125,894,010 hectómetros cúbicos (hm³) en 2024 a 15,099,740 hm³ en 2025.

“Estos resultados reflejan el esfuerzo coordinado para aprovechar el recurso hídrico de manera sostenible y reducir pérdidas innecesarias al océano”, indicó el ingeniero.

La exposición incluyó información sobre la red de monitoreo de agua subterránea, que abarca los 14 distritos de la provincia de Ica: Salas Guadalupe, Ica, La Tinguiña, Los Aquijes, Los Molinos, Ocucaje, Pachacútec, Pueblo Nuevo, Parcona, San Juan Bautista, Santiago, Subtanjalla, Tate y Yauca del Rosario.

En estos distritos existen actualmente 46 pozos equipados con sensores, mientras que otros 91 no cuentan con sensores. Además, sobre los piezómetros y pozos de producción gestionados por PGIRH, hay 13 piezómetros y 20 pozos de producción monitoreados. Esta red permite recopilar datos clave para la gestión del recurso hídrico y tomar decisiones técnicas fundamentadas.

Durante el foro también se explicó el uso de herramientas hidrogeológicas como las hidroisohipsas, líneas cartográficas que unen puntos con la misma elevación piezométrica, y las líneas de isoprofundidad, que permiten identificar la profundidad de la napa freática. Estas mediciones son fundamentales para conocer la variación del nivel freático y planificar estrategias de recarga.

Entre los proyectos de recarga presentados, destacan los sistemas de La Portada, Tallamana, El Mango y El Tunal, así como las zanjas de infiltración en Santo Domingo de Capillas, con más de 120 kilómetros de extensión, y otros tramos de 12 kilómetros que permiten incrementar la infiltración de agua y mejorar el nivel freático en áreas críticas. Los mantenimientos periódicos de canales y la creación de sistemas de regulación de avenidas en Casablanca – distrito de San José de los Molinos, también forman parte de la estrategia para controlar crecidas extraordinarias y proteger el acuífero.

El foro destacó la necesidad de avanzar en la construcción de la Poza de Regulación Huamaní y la Bocatoma de Captación Huamaní, que permitirán optimizar la recarga del acuífero y gestionar de manera eficiente los caudales durante avenidas extraordinarias. Según los cálculos presentados, las actuales pozas Casablanca y Saraja no cubrirían totalmente el déficit ante crecidas de hasta 341 m³/s y volúmenes de 3 millones de m³, por lo que estas nuevas infraestructuras son clave para la seguridad hídrica de la región.

El Ing. Sotil Delgado subrayó que JUASVI es una asociación civil sin fines de lucro dedicada a la conservación, vigilancia y recuperación del nivel freático de las aguas subterráneas del Valle de Ica. Destacó que la gestión sostenible del recurso hídrico requiere de coordinación multisectorial, articulación con autoridades locales, instituciones educativas, empresas y la sociedad civil.

Los datos históricos presentados en el foro muestran la evolución de la recarga y vertido al mar: en 2022 se recargaron 7,540,143 m³, en 2023 12,966,480 m³, y en 2024 10,416,268 m³. La mejora constante en 2025 con 10,285,758 m³ demuestra que los sistemas de recarga y regulación implementados están generando resultados positivos. Por su parte, los volúmenes vertidos al mar descendieron de 145,666,020 hm³ en 2023 a 15,099,740 hm³ en 2025.

El foro concluyó resaltando la importancia de mantener estos espacios de diálogo técnico, no solo para evaluar el estado del acuífero, sino también para impulsar nuevas estrategias de recarga, fortalecer la infraestructura hídrica y garantizar la disponibilidad sostenible de agua para la región Ica en los próximos años.

