En el sector Pilpichaca (Huaytará), continúan los trabajos de mejoramiento del Sistema de Riego Choclococha con la demolición del piso del canal en un tramo de 101 metros lineales. La intervención busca optimizar la infraestructura hidráulica que abastece a comunidades agrícolas de la zona.

Conducción del agua

El proceso consiste en retirar el piso existente, visiblemente deteriorado por el paso del tiempo, para reemplazarlo por una nueva base de concreto. Con ello, se busca mejorar la eficiencia en la conducción del agua, evitando filtraciones y pérdidas en el recorrido.

La obra forma parte de un conjunto de acciones orientadas a reforzar los sistemas de riego en zonas altoandinas, donde la disponibilidad y uso eficiente del recurso hídrico son clave para la producción agrícola y el sustento de la población local.

